Lady Gaga, Elton John strijden om homoprijs

NEW YORK - Lady Gaga en Elton John gaan later dit jaar de strijd aan om een homoprijs. Beiden zijn genomineerd in de muziekcategorie van de GLAAD Media Awards. Ook onder anderen Frank Ocean en Sia strijden om die prijs van de Amerikaanse homorechtenorganisatie GLAAD.

Door ANP - 1-2-2017, 11:34 (Update 1-2-2017, 11:34)

Caitlyn Jenner viel vorig jaar in de prijzen met haar serie I Am Cait en maakt ook dit jaar weer kans op de prijs voor de beste realityserie. Ze neemt het op tegen onder anderen I Am Jazz en Gaycation. GLAAD maakte de genomineerden voor de jaarlijkse prijzen woensdag bekend.

Opmerkelijk is de categorie voor grote films. Daarin zijn voor het eerst sinds 2003 slechts twee films genomineerd: Moonlight en Star Trek Beyond. In de categorie dagelijks drama is zelfs maar één genomineerde: The Bold And The Beautiful.

De GLAAD Media Awards worden tijdens twee ceremonies uitgereikt. In Los Angeles daalt de prijzenregen neer op 1 april, in New York volgt op 6 mei een awardshow.