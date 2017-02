Kenny B studio in met Anouk

AMSTERDAM - Kenny B werkt voor zijn nieuwe album samen met Anouk. Dat liet de zanger, bekend van de hit Parijs, woensdag weten in RTL Boulevard.

Door ANP - 1-2-2017, 20:22 (Update 1-2-2017, 20:22)

"Ik vond het leuk om met haar te werken", aldus Kenny. "Het is een hele eer en ze zingt de sterren van de hemel. Ik heb moeite om te focussen op wat we aan het doen zijn als zij aan het zingen is."

Anouk plaatste woensdag zelf wat bewijsmateriaal op Instagram. "Muziek schrijven voor @kennybworld. Tot nu toe is het een goede dag", schrijft ze erbij.