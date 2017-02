Anna Nooshin zonder problemen VS in

LOS ANGELES - Anna Nooshin is woensdag zonder problemen Amerika binnengekomen. De modevlogger vreesde dat ze misschien werd tegengehouden, aangezien ze in Iran is geboren. Met haar Nederlandse paspoort in de hand ging alles echter van een leien dakje.

Door ANP - 1-2-2017, 22:17 (Update 1-2-2017, 22:17)

"Ik ben de VS binnengekomen zonder problemen en iedereen was erg aardig. Ik hoop dat voor iedereen hetzelfde geldt", twittert Anna. Ze postte eerder al op Instagram een foto vanuit het vliegtuig. "Tot nu toe gaat alles goed", schreef ze bij het plaatje.

Maandag vertelde Anna in RTL Late Night dat het inreisverbod van president Donald Trump haar flink heeft laten schrikken. "Ik ben nog nooit zo persoonlijk geraakt", zei ze. "Ik heb me nog nooit zo nietig en onbelangrijk gevoeld als persoon."

Trump bepaalde vorige week dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië voorlopig niet meer Amerika in mogen. De maatregel zorgde overal ter wereld voor felle reacties.