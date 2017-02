Bee Gee Barry Gibb bang om te sterven

MIAMI - Bee Gee-zanger Barry Gibb is uitermate voorzichtig in het leven omdat hij bang is te sterven. Dat vertelt de Staying Alive-zanger aan journalist Piers Morgan op de Britse zender ITV.

Door ANP - 2-2-2017, 2:28 (Update 2-2-2017, 2:28)

De angst om te sterven is aangewakkerd door het overlijden zijn twee broers en mede-bandleden Maurice en Robin Gibb. "Ik vermijd kokend water, tot op de dag van vandaag. Vuur vermijd ik ook", aldus de 70-jarige Bee Gee die vertelt dat zijn zus eens vlam vatte. "Dat was een beangstigende ervaring".

Gibb slaat in pretparken ook de achtbaan over en houdt zich onderweg netjes aan de maximumsnelheid. Hij vertelt dat het verlies van zijn twee broers hem zwaar viel. Zijn jongste broer Andy stierf op 30-jarige leeftijd in 1988 aan een overdosis. Maar het verlies van broers Maurice in 2003 en Robin in 2012 zorgen tot op de dag van vandaag voor verdriet. "Ik zie ons nog altijd samen voor me, vechten om de aandacht. Robin was altijd een grappenmaker en Maurice was heel open en sociaal", herrinnert Gibb zich.

Bee Gee-broer Robin stierf aan darm- en leverkanker maar hield dat jaren geheim voor Barry. De twee hadden een moeizame relatie en weinig contact, vertelt Gibb. "Hij zei altijd dat er niks aan de hand was maar toen ik een foto van hem in de krant zag schrok ik me rot. Hij zag er doodziek uit".

Spiritueel

Barry Gibb en zijn vrouw Linda, met wie hij al 46 jaar getrouwd is, wonen in Miami in de Verenigde Staten. Beiden geloven dat de geesten van de overleden gebroeders Gibb op bezoek zijn geweest. "Mijn vrouw Linda heeft Andy gezien. Mijn moeder ook", aldus Gibb. "Ik heb Robin gezien bij mij thuis, hij liep van de voordeur naar de bar. Toen ik die kant opliep was hij weg. Misschien zit het in je hoofd maar ik zag toch echt Robin. Het was mooi, niet beangstigend", vervolgt de Bee Gee.

"Als ik op het podium sta voel ik ze nog steeds om me heen, hun aanwezigheid. Ik weet niet hoe het werkt maar ik sta er nooit zonder ze. Ze gaan nooit weg", aldus de zanger.