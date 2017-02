Film met Lammers en Van Huêt wint prijs

TURIJN - De absurde komedie J. Kessels, met in de hoofdrollen Frank Lammers en Fedja van Huêt, is bekroond in Italië. De film van regisseur Erik de Bruyn werd op het Oiff Turin Filmfest uitgeroepen tot beste titel in de competitie.

Door ANP - 2-2-2017, 7:09 (Update 2-2-2017, 7:09)

J. Kessels, dat in 2014 het Nederlands Film Festival opende, vertelt over een neurotische schrijver (Van Huet) die door zijn lompe alter ego Kessels (Lammers) wordt meegesleurd op een roadtrip naar Hamburg, alweer een louche frikadellenhandelaar (Van der Meer) moet helpen een oud jeugdtrauma uit de weg te ruimen. Het scenario werd geschreven door Jan Eilander.

Het was de enige Nederlandse film in de achttien titels tellende competitie. Eerder werd J. Kessels ook al bekroond op het Portugese festival Fantaspoa.