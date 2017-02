Carry Tefsen blijft gespannen voor premières

ANP Carry Tefsen blijft gespannen voor premières

LEIDEN - Carry Tefsen staat de komende maanden weer op de planken en ondanks een theatercarrière van meer dan een halve eeuw, is de 78-jarige actrice toch gespannen voor de première. Dit vertelt ze aan het AD.

Door ANP - 2-2-2017, 8:02 (Update 2-2-2017, 8:02)

Carry Tefsen speelt vanaf donderdag in de nieuwe komedie Gouwe Ouwe, over de positie van ouderen in onze maatschappij en het grijze plafond. samen met Ingeborg Elzevier (80) en Trudy Labij (73). Zaterdag is de première in de Leidse Schouwburg.

''Het is heel mal, we hebben het alle drie'', vertelt Carry over de spanning die een nieuwe voorstelling met zich meebrengt. ''Het eerste woordje is mijn houvast. En als ik dan de eerste lach hoor in de zaal, denk ik: yes, het werkt."

De actrices staan ondanks hun hoge leeftijd nog graag op de planken. Met Gouwe Ouwe reizen ze tot medio mei langs de Nederlandse theaters. "Ik denk elk jaar dat ik stop'', zegt Carry. "Er zijn nog zoveel leuke, andere dingen. Ingeborg heeft gezegd dat ze altijd wil doorgaan, maar ik kan me voorstellen dat ik niet meer werk. Nu wil ik het écht aankijken."