Idols begint 6e seizoen met 718.000 kijkers

HILVERSUM - Idols is woensdagavond het zesde seizoen begonnen met 718.000 kijkers. Dat is nog niet de helft van de 1,5 miljoen kijkers waarmee de talentenjacht vorig jaar een comeback maakte op RTL5.

Door ANP - 2-2-2017, 8:22 (Update 2-2-2017, 8:22)

De aftrap van het nieuwe seizoen van Idols is het best bekeken programma van RTL5, maar de meeste kijkers stemden woensdagavond af op NPO 1 voor het NOS Journaal (2,3 miljoen kijkers), Tussen kunst en kitsch (1,8 miljoen) en De wereld draait door (1,4 miljoen kijkers). Idols staat op de zeventiende plaats van de best bekeken programma's van de woensdagavond. Vorig jaar bezette de eerste aflevering van de talentenjacht een derde stek in de ranglijst van Stichting KijkOnderzoek.

Traditioneel begint de eerste ronde van Idols met de beruchte auditierondes op de stip. Hierin moeten de deelnemers tussen de 15 en 28 jaar zonder begeleidende middelen alles uit de kast halen om te bewijzen dat ze potentie hebben.

Vorig jaar won Nina den Hartog. In de finale versloeg ze haar opponent Kimberly Fransens en sleepte een platencontract in de wacht.