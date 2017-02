Frank Lammers regisseert PSV-musical

EINDHOVEN - Acteur Frank Lammers gaat de PSV-musical Geheimen van de Herdgang regisseren. Het spektakel is op 1 en 2 september 2017 te zien in het Philips Stadion in Eindhoven, zo maakte producent Het Nieuwe Theater donderdag bekend.

Door ANP - 2-2-2017, 8:58 (Update 2-2-2017, 8:58)

Geheimen van de Herdgang wordt een eerbetoon aan de PSV-iconen Harrie van Hemenade en Harry van Raaij. De voorstelling zit vol anekdotes over topsport voor en achter de schermen en gebeurtenissen op en rond PSV-trainingscomplex De Herdgang. Het wordt volgens de makers een musical over de liefde voor het voetbal en over hoe belangrijk uitbater Harrie van Kemenade en oud-voorzitter Harry van Raaij zijn gebleken voor de club.

De voorstelling wordt uitgevoerd door professionele acteurs en performers die PSV een warm hart toedragen. Voor de ontwikkeling van de verhaallijnen in het script praat scenarist Lucas de Waard op dit moment met alle geledingen van PSV: van de huidige selectie tot de directie, oud-spelers, prominenten, supporters en pers.

Frank Lammers regisseerde eerder dit jaar de film Of ik gek ben met Mike Weerts in de hoofdrol. "Ik heb gezegd dat ik graag dingen doe waarvan ik niet weet of ik ze kan”, stelt hij. “Maar ik weet nu dat regisseren mij ligt en heel belangrijk, mijn hart gaat sneller kloppen van PSV. Ik ben een echte fan en om dit eerbetoon op te mogen voeren is een droom die uitkomt.” De kaartverkoop voor Geheimen van de Herdgang gaat donderdag van start.