ANP Chance the Rapper en Gary Clark op Grammy's

LOS ANGELES - Chance the Rapper, Gary Clark jr. en Little Big Town zijn toegevoegd aan de al lange lijst van artiesten die optreden tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Ook Sturgill Simpson en William Bell treden op tijdens de grote show op 12 februari in Los Angeles.

Door ANP - 2-2-2017, 18:05 (Update 2-2-2017, 18:05)

Van de nieuwe aangekondigde artiesten is Chance the Rapper de grootste kanshebber om met een prijs naar huis te gaan. De Amerikaanse rapper is zeven keer genomineerd voor onder meer beste nieuwe artiest, beste rap-optreden, beste rap-album en beste rapsong.

Eerder werd de komst van artiesten als Adele, Daft Punk, Dave Grohl, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, The Weeknd en Metallica al aangekondigd. Ook Maren Morris, Anderson .Paak, A Tribe Called Quest, Carrie Underwood en Keith Urban verzorgen een optreden.