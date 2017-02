Schwarzenegger wil ruilen met Trump

LOS ANGELES - Arnold Schwarzenegger begint de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op The Apprentice een beetje zat te worden. Wat de acteur betreft ruilen ze binnenkort van baan, zegt hij in een video op Twitter.

2-2-2017

Schwarzenegger presenteert sinds kort de realityshow waarvan Trump jarenlang het gezicht was. De voormalig gouverneur van Californië kan echter op weinig support rekenen. Zo noemde Trump de kijkcijfers 'een totale ramp' en vroeg hij zich smalend af of zo'n grote filmster niet betere scores zou moeten trekken. Donderdag riep Trump zelfs op om voor Schwarzenegger te bidden.

"Hey Donald, ik heb een geweldig idee", reageert Schwarzenegger. "Waarom ruilen we niet van baan? Jij bent immers zo'n expert in kijkcijfers. Dan neem ik jouw baan over en kunnen de mensen eindelijk weer rustig slapen."

Mond snoeren

Schwarzenegger probeerde Trump al eerder de mond te snoeren. ''Ik wens je alle goeds en ik hoop dat je je net zo veel zal inzetten voor ALLE Amerikanen als de agressieve manier waarop je bezig was met je kijkcijfers. Er is niets belangrijker dan het werk voor de mensen'', aldus de acteur.

In The Apprentice strijden kandidaten om de titel van beste ondernemer. Trump was presentator en juryvoorzitter van de eerste veertien seizoenen van de realityserie.