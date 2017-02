Van Muiswinkel speelt weer Harry van Raaij

AMSTERDAM - Erik van Muiswinkel kruipt na jaren weer in de huid van oud-voorzitter van PSV Harry van Raaij in de musical Geheimen van De Herdgang. Dat werd donderdag bekendgemaakt in De Wereld Draait Door.

Door ANP - 2-2-2017, 20:17 (Update 2-2-2017, 20:17)

Van Muiswinkel persifleerde Van Raaij jarenlang in het programma Studio Spaan, iets wat hem nog altijd achtervolgd. "Ik word nog regelmatig gevraagd: doe nog eens Harry van Raaij", zei Van Muiswinkel. "Hij vond het zelf fantastisch. Dat er om gelachen werd, vond hij geen probleem."

In Geheimen van De Herdgang wordt een eerbetoon gegeven aan Van Raaij en uitbater Harrie van Kemenade. De voorstelling zit vol anekdotes over topsport voor en achter de schermen en gebeurtenissen op en rond PSV-trainingscomplex De Herdgang. Het spektakel is op 1 en 2 september 2017 te zien in het Philips Stadion in Eindhoven en wordt geregisseerd door acteur Frank Lammers. Wie de overige rollen spelen, is nog niet bekend.