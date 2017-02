Armin brengt radioshow naar nieuw tijdperk

AMSTERDAM - Als een van de eerste dj’s begon Armin van Buuren zestien jaar geleden een eigen radioshow. Inmiddels is hij al lang niet meer de enige wereldster met een eigen programma, en dus vond hij het tijd voor een nieuwe stap: visual radio. Vanaf donderdagavond kunnen fans elke week live meekijken hoe Van Buuren zijn A State of Trance-show maakt, via videostreams op zijn Facebook- en YouTubekanaal.

Door ANP - 2-2-2017, 20:51 (Update 2-2-2017, 20:51)

In maart 2001 begon Armin van Buuren vanuit een klein studiootje in het kantoor van ID&T zijn eigen radioshow, waarin hij aan 'wie er dan ook maar luisterde' wilde laten horen wat er allemaal speelde op trancegebied. Niemand, en zeker de maker zelf niet, had op dat moment verwacht dat A State of Trance zestien jaar en 800 afleveringen later wekelijks in ruim tachtig landen zou worden uitgezonden en elke week ruim 37 miljoen luisteraars trekt. Dat kleine studiootje werd al snel een laptop met microfoon waarmee de dj onderweg, waar ook ter wereld, zijn show kon maken. Vanaf donderdag heeft hij echter weer een vaste stek, die hem naar eigen zeggen ongekende mogelijkheden biedt.

In het hoofdkantoor van zijn platenmaatschappij Armada Music in Amsterdam bouwde Van Buuren een eigen 'state-of-the-art' radiostudio van waaruit hij wekelijks zijn A State of Trance-show maakt mét live beeldregistratie. “Als ik voorop wil blijven lopen, moet ik met de tijd mee. Visual radio is helemaal van nu en ik wil daar bij zijn, die ontwikkeling meemaken. Ik heb altijd een zwak gehad voor radio en nu kan ik optimaal gebruikmaken van alle moderne technieken.”

Feestje

De gloednieuwe studio is zo ingericht dat hij ruimschoots gastartiesten kan ontvangen en ook de fans zijn welkom om aan te schuiven. “Ik wil er elke week een feestje van maken. Gezellig met z’n allen. Zo heb ik een nieuw item in de show waarin ik een fan uitnodig met een bijzonder verhaal bij een tranceplaat. Ook komen hier bij Armada aan de lopende band artiesten over de vloer die natuurlijk ook even bij mij langs mogen komen. En we zitten tien minuten van Schiphol, dus internationale sterren die in het land zijn, zijn zo hier.”

Dat hij voortaan elke week twee uur lang live te zien is tijdens het radio maken, betekent dat de dj niet meer onderuitgezakt in zijn pyjamabroek zijn show in elkaar kan draaien. Maar het biedt wel een heleboel andere mogelijkheden. “Het is mijn studio, dus ik kan ermee doen wat ik wil, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ik ben ook niet meer gebonden aan programmering. Als we zin hebben in een marathonuitzending of een thema-show, dan doen we dat. We gaan hier media maken, radio, tv, interviews. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan.”