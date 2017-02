Stern: Trump wil plaatsmaken voor Clinton

NEW YORK - Donald Trump heeft nooit serieus president van de Verenigde Staten willen worden. Hij mengde zich alleen in de verkiezingen in de hoop een beter contract te krijgen bij NBC voor zijn show The Apprentice. Dat beweert althans zijn goede vriend Howard Stern tegen CNN.

Door ANP - 2-2-2017, 23:46 (Update 2-2-2017, 23:46)

"Ik denk dat het meer als een grap begonnen is om er wat meer geld uit te slepen bij NBC. Ik denk dat echt", aldus Stern. "Dat is ook de reden waarom Donald nu pleit voor een onderzoek naar verkiezingsfraude. Hij is kwaad dat hij heeft gewonnen. Hij wil nog steeds dat Hillary Clinton wint. Hij is zo ongelooflijk boos, hij hoopt nu dat er iets van stemfraude kan worden gevonden zodat hij de boel over kan geven aan Hillary."

De nieuwe Trump als president heeft Stern ook bijzonder verrast, zegt de bekende Amerikaanse radio- en televisiemaker. "Persoonlijk kan ik het altijd goed met hem vinden. Ik was geschokt toen hij besloot mee te doen aan de verkiezingen en eigenlijk nog geschokter toen mensen dat echt serieus namen. Het verbaast me want hij was altijd voor Hillary. En ik herinner me hem sowieso als pro-abortus."

Stern denkt niet dat Trump zijn termijn zal volmaken. Hij zal er uiteindelijk mentaal aan onderdoor gaan, verwacht hij. "Hij wil aardig worden gevonden, hij wil bemind worden. Hij wil dat mensen voor hem juichen", aldus Stern. Dat geldt volgens hem ook voor Hollywood en de pers. "Al die haat richting hem is niet goed voor hem."