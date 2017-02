'Kylie Minogue blaast huwelijk met Sasse af'

ANP 'Kylie Minogue blaast huwelijk met Sasse af'

LONDEN - Kylie Minogue en haar verloofde, acteur Joshua Sasse, zijn uit elkaar, het stel was sinds februari 2016 verloofd. Bronnen vertellen het Britse dagblad The Sun dat Sasse vreemd is gegaan.

Door ANP - 3-2-2017, 2:18 (Update 3-2-2017, 2:18)

De 29-jarige Sasse bracht de laatste tijd veel tijd door met de 34-jarige Spaanse actrice Marta Milans. De twee leerden elkaar kennen op de set van de Amerikaanse serie No Tomorrow. De Britse acteur zou de omgang met Milans geheim hebben gehouden voor Minogue, die hem nu ervan verdenkt vreemd te zijn gegaan. "Ze vertrouwt hem niet meer", aldus een ingewijde tegen The Sun.

Minogue is volgens bronnen zeer aangeslagen en heeft Sasse al gevraagd zijn spullen te pakken en uit haar huis te vertrekken. Ook draagt ze haar verlovingsring niet meer. "Ze is er helemaal kapot van en zielsbedroefd", aldus een bron. "Ze dacht echt dat hij dé man voor haar was", vervolgt de bron.

De breuk komt daags nadat Minogue zei dat ze de achternaam van Sasse wilde aannemen. Maar vrienden vertellen dat de relatie tussen het stel vanaf het begin al stormachtig verliep. De huwelijksdatum stond sowieso nog niet vast omdat het stel aangaf niet te willen trouwen zolang Australië niet het homohuwelijk invoert.