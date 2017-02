Kim Kardashian begint boekenclub

LOS ANGELES - Kim Kardashian begint samen met haar vriendinnen, model Chrissy Teigen en haarstyliste Jen Atkin, een boekenclub. Dat maakte de tv-ster bekend via Twitter en ze vroeg haar volgers meteen om leestips.

Door ANP - 3-2-2017, 3:09 (Update 3-2-2017, 3:09)

"Tips voor een goed boek dat ik moet lezen? Ik lees graag voor het slapengaan en heb een nieuw boek nodig", twitterde Kardashian donderdag. Ook zette Kim de andere twee dames meteen aan het lezen: "Ik laat ze Embraced By The Light lezen", aldus Kardashian via Twitter. Het boek van auteur Betty Eadie is een klassieker en stond nummer 1 in de lijst van New York Times-bestsellers in 1992.

Embraced By The Light vertelt het verhaal over de bijna-doodervaring van een vrouw. Kardashian las het boek in januari, een paar maanden nadat ze zelf slachtoffer was van een roofoverval in Parijs. De tv-ster heeft het naar eigen zeggen nog steeds moeite met het verwerken van die ervaring.