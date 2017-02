Vader van Beyoncé wist niet van zwangerschap

LOS ANGELES - Mathew Knowles, de vader van zangeres Beyoncé, wist niet van de zwangerschap van zijn dochter. Dat vertelt Knowles in een interview tegen Entertainment Tonight. Woensdag maakte Beyoncé via Instagram bekend samen met echtgenoot Jay Z in verwachting te zijn van een tweeling.

"Ik was in shock", zegt vader Knowles, die les geeft aan de Universiteit van Zuid-Texas. "Ik kreeg een sms, en ik had zoiets van 'Waarom feliciteert deze persoon mij?' Toen kreeg ik een berichtje van een van mijn studenten en dacht 'Waar héb je het over? Hij zei dat ik op het web moest kijken. Ik wist van niks", vertelt Knowles.

Knowles begrijpt dat zijn dochter hem niets heeft verteld en vindt dat ze de aankondiging goed heeft aangepakt. "Het was heel slim dat ze het zelf wereldkundig maakte in plaats van iemand anders, zoals de media". Hij voegde eraan toe dat hij het een strategische zet vindt en dat er "nog meer aan zit te komen".

Nadat het nieuws over de zwangerschap bekend was belde Knowles met zijn dochter. "Ik zei 'B' en zij zei 'Hoi pap'. Ik vroeg: 'Gaat het wel goed met je?' Want ze klonk erg vermoeid omdat ze aan het repeteren was voor het optreden tijdens de Grammys", verklapt Knowles. Media speculeren al dagenlang of Beyoncé nu ze zwanger is nog gaat optreden tijdens de Grammy Awards op 12 februari.

Knowles is apetrots op zijn dochter en weet dat Beyoncé heel dankbaar is voor de lieve berichten. "Ik ben ontzettend trots op haar en Jay. Ze waardeert de reacties ook zeker". En volgens Knowles is zijn 5-jarige kleindochter Blue Ivy, heel blij dat ze binnenkort een broertje en/of zusje krijgt. "Blue Ivy heeft er nu al zin in".