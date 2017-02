Vera Mann voelde zich vroeger buitenbeentje

AMSTERDAM - Vera Mann was vroeger naar eigen zeggen een verlegen vogeltje. ''Ik durfde niets'', zegt de Musical Award-winnares in De Telegraaf.

Door ANP - 3-2-2017, 7:52 (Update 3-2-2017, 7:52)

Samen met Victor Löw staat Vera Mann komende maanden op de planken in het nieuwe toneelstuk Nieuw Geld. Het stuk is afgeleid van de voorstelling Door de bank genomen van De Verleiders, waar Löw ook in speelde. De Vlaamse actrice speelt in Nieuw Geld de vrouw van een durfkapitalist. ''Een soort Claire Underwood uit House of Cards. Hun relatie lijkt aan de oppervlakte goed, maar zodra er iets loos is, stort alles als een kaartenhuis in elkaar'', vertelt de hoofdrolspeelster.

Vera en Victor kennen elkaar al 34 jaar, sinds ze samen op de theateropleiding in Antwerpen zaten. "We hebben zo veel lol samen gehad samen. We voelden ons allebei toch een beetje buitenbeentje op die school. Ik ben altijd een beetje verbaasd gebleven dat ik op die opleiding terecht ben gekomen. Ik durfde niets. Ik was een verlegen vogeltje. Ik was ook afgewezen voor de toneelafdeling."

"Toen ik mijn verdriet met een kop koffie zat weg te spoelen in een café vroeg de man achter de bar of ik ook kon zingen. Hij raadde me aan terug te gaan en auditie te doen voor de kleinkunst. Dat heb ik gedaan. Met een liedje van The Beatles. En toen was ik binnen."