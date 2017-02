3JS naar Mont Ventoux voor Tour du ALS

VOLENDAM - Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte van de 3JS doen op 8 juni mee aan de Tour du ALS op de Mont Ventoux in Frankrijk. Daarmee zamelen de drie Volendamse zangers geld in voor de bestrijding van de spierziekte ALS.

3-2-2017

"De ziekte ALS is vreselijk, ook wij hebben er in onze kennissenkring helaas mee te maken gehad. We zetten ons dus graag in om geld in te zamelen voor de bestrijding ervan,” zo laat het drietal vrijdag weten. “Het wordt pittig. Dit is natuurlijk niet zo maar een berg”, zegt Jan Dulles. “Ik heb begrepen dat hij 21 kilometer lang is en een gemiddeld stijgingspercentage heeft van 7,5. Maar we gaan het doen.”

Dulles, Kwakman en De Witte hopen dat zo veel mogelijk mensen met hen mee willen lopen naar boven. Iedereen kan zich via www.tourduals.nl aanmelden en zich aansluiten bij Team 3JS. De band geeft op het slotfeest van de Tour du ALS een optreden in Frankrijk.

Vorig jaar werd op de Mont Ventoux ruim 750.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de oorzaak van ALS.