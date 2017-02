Garrix, Tiësto en Afrojack naar Kingsland

AMSTERDAM - Tiësto, Afrojack en Martin Garrix zijn tijdens Koningsdag de headliners op het festival Kingsland. Vrijdag werd de volledige line-up bekendgemaakt van de vijf festivallocaties in Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Maastricht en Oldenzaal.

Door ANP - 3-2-2017, 12:01 (Update 3-2-2017, 12:01)

Dj Tiësto wordt op 27 april verwacht in Amsterdam, Den Bosch en Oldenzaal. Afrojack gaat naar Groningen en Maastricht. Martin Garrix staat alleen in Amsterdam op het affiche, naast Don Diablo, The Partysquad en anderen.

Fedde Le Grand doet ook drie steden aan: Den Bosch, Maastricht en Oldenzaal. Lil' Kleine en Ronnie Flex treden op in Den Bosch en Maastricht. Solo staat Lil' Kleine in Amsterdam, terwijl Ronnie Flex in het Stadspark in Groningen een solo-optreden geeft.

Kingsland Festival is het grootste eendaagse dancefestival van Nederland. De organisatie verwacht op de vijfde editie zo'n 150.000 bezoekers en op de podia komen maar liefst 150 dj's en artiesten voorbij. De kaartverkoop begin op 9 februari.