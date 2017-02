Nordstrom stopt met modemerk Ivanka Trump

SEATTLE - Het Amerikaanse warenhuisconcern Nordstrom stopt met het merk van Ivanka Trump. Het schoenen-, kleding- en tassenlabel van de Amerikaanse presidentsdochter wordt uit het assortiment gehaald en wordt niet meer ingekocht, zo heeft de verkoper van luxe artikelen laten weten.

Door ANP - 3-2-2017, 12:43 (Update 3-2-2017, 12:43)

Het besluit is genomen vanwege tegenvallende verkopen. Een woordvoerder van Nordstrom benadrukte dat de keten elk jaar afscheid neemt van ongeveer 10 procent van de merken in het assortiment. "In dit specifieke geval waren de prestaties van het merk er de oorzaak van dat we besloten het dit seizoen niet in te kopen.''

Nordstrom kwam recent ook onder vuur te liggen omdat het spullen van Ivanka Trump verkocht. Critici van de regering van haar vader Donald riepen zelfs op tot een boycot van winkels die het merk van de 'First Daughter' in de schappen hadden liggen. Ivanka heeft geen officiële politieke functie, maar ze geldt wel als een belangrijke vertrouweling van de nieuwe president. Haar echtgenoot Jared Kushner werd onlangs aangesteld als belangrijke adviseur in het Witte Huis.