Trolls-regisseur gaat sequel Lego Movie maken

ANP Trolls-regisseur gaat sequel Lego Movie maken

LOS ANGELES - Het vervolg van The Lego Movie wordt geregisseerd door Mike Mitchell. Hij vervangt Rob Schrab, die uit het project is gestapt vanwege 'creatieve verschillen'. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Door ANP - 3-2-2017, 18:48 (Update 3-2-2017, 18:48)

Mitchell maakte vorig jaar naam als regisseur van de succesvolle animatiefilm Trolls. De 46-jarige Amerikaan was eerder ook verantwoordelijk voor Shrek Forever After, Sky High en Deuce Bigelow: Male Gigolo. Als animator was hij werkzaam voor eerdere Shrek-films, Antz en Monsters vs. Aliens. Ook werkte hij mee aan de tekenfilmserie Spongebob Squarepants.

The Lego Movie was in 2014 een groot succes. Het eerste deel was wereldwijd goed voor een omzet van zo'n 470 miljoen dollar. Het vervolg was in eerste instantie voor de zomer van 2018 gepland maar werd later uitgesteld naar februari 2019.

Volgende week verschijnt een spinoff van The Lego Movie in de bioscopen met Batman in de hoofdrol. Will Arnett spreekt opnieuw zijn stem in, Gerard Ekdom is de Nederlandse Batman.