Cara Delevingne kan niet wachten op rimpels

ANP Cara Delevingne kan niet wachten op rimpels

LOS ANGELES - In tegenstelling tot een heleboel andere vrouwen ziet Cara Delevingne helemaal niet op tegen ouder worden. Tegen People zegt het 24-jarige Britse model zelfs dat ze uitkijkt naar het moment dat ze rimpels krijgt.

Door ANP - 4-2-2017, 10:41 (Update 4-2-2017, 10:41)

''Laat de rimpels maar komen! Ik vind dat rimpels voor ervaring staan'', aldus Cara. ''Vrouwen moeten accepteren dat ouder worden iets moois is. Het is onderdeel van het leven. Het is niet iets waartegen je moet vechten, maar iets wat je zou moeten omarmen.''

Het supermodel staat ook bekend om de uitspraak 'omarm je vreemdheid'. ''Het draait niet om raar zijn. We zijn allemaal raar. Het gaat om wie je bent en dat je niet moet proberen om je voor te doen als iemand anders.''