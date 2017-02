Bruce Springsteen schaamt zich als Amerikaan

MELBOURNE - Ooit zong hij vol trots het nummer Born in the USA, maar tegenwoordig is Bruce Springsteen minder blij met zijn thuisland. De 67-jarige zanger haalde deze week op het podium in het Australische Melbourne uit naar president Donald Trump.

Springsteen begon zijn concert niet zoals gebruikelijk met een eigen nummer. ''We staan hier als Amerikanen die zich schamen. Dit is een nummer uit 1965 van The Orlons en we gaan het gebruiken om een boodschap naar huis te sturen'', zei The Boss volgens Herald Sun voordat hij het lied Don't Hang Up zong.

Met het nummer refereert hij aan het uitgelekte telefoongesprek tussen Trump en de Australische premier Malcolm Turnbull. Trump kapte het gesprek af na een felle woordenstrijd. Die ontstond toen hij duidelijk maakte niet van plan te zijn vluchtelingen van Australië over te nemen, zoals door zijn voorganger Barack Obama was beloofd.

The Boss, die bezig is met een maandenlange tournee door Australië en Nieuw-Zeeland, heeft zich bij een eerdere show in Australië ook al uitgesproken tegen Trump. Zo prees hij Amerikaanse anti-Trump-demonstranten. "We staan achter jullie. We zijn het nieuwe Amerikaanse verzet." En in januari trok Springsteen in twijfel of Trump überhaupt competent genoeg was voor het ambt van president.