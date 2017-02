Reinout zet Gooise villa opnieuw te koop

LAREN - Reinout Oerlemans hoopt nog steeds een koper te vinden voor zijn landhuis in het Gooi. De tv-producent heeft het optrekje onlangs opnieuw te koop gezet, meldt bekendeburen.nl.

Door ANP - 4-2-2017, 13:02 (Update 4-2-2017, 13:02)

Reinout vraagt dit keer 7.350.000 euro voor de villa op het landgoed Steenbergen. Vorig jaar stond de woning nog te koop voor 1,4 miljoen euro meer. Toen werd echter geen koper gevonden, waarna Reinout en zijn vrouw Danielle in mei besloten het landhuis van de markt te halen.

De Oerlemansjes betaalden in november 2006 zelf 5.670.000 euro voor het onderkomen met in totaal 27 kamers. De villa beschikt over een buitenzwembad, tennisbaan en bioscoop. Op het landgoed, dat op slechts een paar minuten van Laren ligt, bevindt zich bovendien een personeelswoning.