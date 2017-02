Kim Kardashian scheldt zussen uit op Snapchat

ANP Kim Kardashian scheldt zussen uit op Snapchat

LOS ANGELES - Kim Kardashian moest zaterdag 30 minuten op haar personal trainer wachten. En dat was allemaal de schuld van Khloé en Kourtney. De vrouw van Kanye West haalde op Snapchat dan ook flink uit naar haar zussen.

Door ANP - 5-2-2017, 8:48 (Update 5-2-2017, 8:48)

Joe is de personal trainer van zowel Kim als Khloé en Kourtney. Kims zussen hadden een trainingssessie met Joe voorafgaand aan zijn afspraak met Kim. Doordat Kourtney te laat was voor die afspraak liep alles uit. Met als resultaat een ongeduldige en beledigde Kim.

''Ik en mijn vriendin Nikki zitten hier te wachten totdat Joe komt opdagen omdat de workout van mijn zussen 30 minuten later is begonnen. Bedankt eikels'', zegt de realityster in haar eerste Snapchat-filmpje. Al snel postte Kim een tweede video: ''Oké, serieus Kourtney en Khloé, f*ck jullie! Dit is zo onbeschoft! Ik zit al 30 minuten in mijn garage te wachten op de trainer. Ik heb ook een leven.''

Uiteindelijk komt Joe binnenlopen. ''Oh, kijk eens wie heeft besloten om toch te komen'', zegt Kim. Als ze Joe heeft uitgehoord en blijkt dat Kourtney degene is die laat was, haalt Kim nog één keer uit. ''F*CK JOU KOURTNEY!!!! En dan zeggen ze dat ik altijd laat ben!''