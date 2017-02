Partner George Michael geen verdachte meer

LONDEN - De politie doet geen verder onderzoek naar Fadi Fawaz. Dat meldt Daily Mail. De partner van George Michael speelt geen rol in de dood van de popster, concludeerden rechercheurs na meerdere gesprekken.

Door ANP - 5-2-2017, 9:13 (Update 5-2-2017, 9:13)

''Er is geen sprake van verdachte omstandigheden'', laat een politiewoordvoerder weten. Bijna zes weken na zijn dood is het lichaam van George nog steeds niet vrijgegeven door de lijkschouwer. Dit riep vragen op over eventuele verdachte omstandigheden.

Maar volgens de politie is het normaal dat een lichaam langer bij de lijkschouwer blijft als het toxicologische rapport nog niet binnen is. Dit zou elk moment binnen kunnen komen, verzekerde de woordvoerder.

George Michael overleed op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd. De geruchten gaan dat de voormalig Wham!-zanger in zijn laatste weken weer zou zijn teruggevallen in een oude drugsverslaving. Fawaz twitterde tien dagen na de dood van George dat hij denkt dat de ster zelfmoord heeft gepleegd. Met die post haalde hij de woede van de familie Michael op zijn hals.