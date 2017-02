La La Land-regisseur pakt weer regieprijs

ANP La La Land-regisseur pakt weer regieprijs

LOS ANGELES - La La Land- regisseur Damien Chazelle is aardig op weg naar zijn eerste Oscar. De filmmaker won zaterdagavond (lokale tijd) de Directors Guild Award voor beste regie.

Door ANP - 5-2-2017, 10:56 (Update 5-2-2017, 10:56)

Chazelle versloeg onder meer zijn collega’s Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea) en Denis Villeneuve (Arrival). Die drie zijn ook in de race voor de Oscar voor beste regie, net als Mel Gibson (Hacksaw Ridge).

De prijs van de Amerikaanse regisseursvakbond is een goede graadmeter voor de Oscars. Sinds 1950 is het maar zeven keer voorgekomen dat de winnaar van de Directors Guild Award voor beste regie niet naar huis ging met de Oscar voor beste regie.

La La Land, dat vorige maand veertien Oscarnominaties in de wacht sleepte, pakte in aanloop naar de uitreiking van de Academy Awards al meer belangrijke prijzen. Zo was de romantische musicalfilm de grote winnaar van de Golden Globes. Bij de Producers Guild Awards werd La La Land gekozen tot beste film, een goede graadmeter voor de Oscar voor beste film.