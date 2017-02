Auto volkszanger Frank van Etten uitgebrand

APELDOORN - Volkszanger Frank van Etten zag zaterdagavond twee auto’s in vlammen opgaan. In Apeldoorn brandden zijn Mercedes en de auto van zijn vrouw uit.

Door ANP - 5-2-2017, 13:03 (Update 5-2-2017, 13:03)

“Gisteravond hebben ze mijn Tour auto in de brand gestoken!”, schreef Frank zondag op Facebook. “Helaas is de auto van mijn vrouw ook slachtoffer geworden van de brand…” Zijn fans steken hem via social media een hart onder de riem.

Volgens Omroep Gelderland trad Frank zaterdag op tijdens de zestiende verjaardag van de dochter van een bevriende ondernemer. Bij de brand vielen geen gewonden.

Frank, die bekend werd dankzij zijn deelname aan de Hazes-talentenjacht Bloed, zweet en tranen, is geschrokken van de vermoedelijke brandstichting. “Wil verder niet ingaan op pers en vragen die mij de hele ochtend al gesteld worden. Politie doet nader onderzoek.”