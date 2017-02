Verhoeven krijgt eerste exemplaar biografie

UTRECHT - Filmregisseur Paul Verhoeven heeft in Utrecht het eerste exemplaar van zijn herziene biografie in ontvangst genomen. Dat gebeurde zondagmiddag in boekhandel Broese boekverkopers. Daar signeerde hij ook exemplaren van zijn boek.

Door ANP - 5-2-2017, 19:49 (Update 5-2-2017, 19:49)

De biografie is samengesteld door auteur Rob van Scheers. De oorspronkelijke uitgave verscheen al in 1996. In 2008 kwam er een nieuwe uitgave. Vanwege de recente internationale successen van Verhoeven vond de uitgever het tijd voor een update. Bovendien wordt met de heruitgave stilgestaan bij de zeventigste verjaardag van de succesvolste Nederlandse filmregisseur die recentelijk veel lof oogstte voor zijn film Elle.

Voorafgaand aan de signeersessie kreeg Verhoeven het eerste exemplaar van Paul Verhoeven De Biografie uitgereikt door collega-regisseur Martin Koolhoven.