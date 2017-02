Tweede seizoen Stranger Things op 31 oktober

LOS ANGELES - Het tweede seizoen van de hitserie Stranger Things is op 31 oktober (Halloween) te zien op Netflix. Dat maakte het bedrijf bekend middels een reclamespot tijdens de Superbowl op zondag.

Door ANP - 6-2-2017, 4:06 (Update 6-2-2017, 4:06)

In de trailer die Netflix uitzond is te zien hoe meer mysterieuze monsters opduiken, zoals een enorm spinachtig monster. Ook de Britse actrice Millie Bobby Brown, die het meisje Eleven speelt, is prominent te zien in de trailer. "De wereld gaat op zijn kop staan", valt er te lezen.

Over de precieze verhaallijn is nog niet veel bekend, aan de cast zijn wel een paar nieuwe namen toegevoegd zoals acteurs Paul Reiser, Sean Astin en Linnea Berthelsen.