ANP Winston kan ambities bij SBS waarmaken

AMSTERDAM - Winston Gerschtanowitz presenteert deze week voor het laatst RTL Boulevard. Aan het AD verklapt Winston dat het idee voor zijn overstap naar SBS6 ontstond tijdens een etentje met John de Mol.

Door ANP - 6-2-2017, 7:38 (Update 6-2-2017, 7:38)

''Bij de koffie, aan het einde van een heel gezellige avond, ontstond ineens het idee om de overstap naar SBS6 te maken. Daar ben ik over gaan nadenken'', vertelt Winston. De presentator heeft bij SBS een contract voor drie jaar getekend. Op de zender gaat hij grote studioprogramma’s presenteren zoals Wat vindt Nederland? en Mensenkennis. De show Wat vindt Nederland draait om de mening van landgenoten over uiteenlopende, actuele zaken. In Mensenkennis moeten BN'ers het gedrag inschatten van mensen die in onverwachte situaties worden gebracht.

Winston: "Bij RTL heb ik heel lang RTL Boulevard gedaan, dat had ik nog lang kunnen doen. RTL is in vergelijking met SBS luxe ingericht: er zijn veel presentatoren zonder vast programma. Met hen worden steeds afspraken gemaakt over nieuwe programma's. Dan kan ik wel de ambitie hebben om grote studioprogramma's te presenteren, maar er zijn meer wachtenden en zo veel studioprogramma's zijn er niet. En dan ben ik zakelijk genoeg om zelf antwoord te geven op de vraag of mijn ambities haalbaar zouden zijn bij RTL. Nee dus. Toen gaf John me ineens de kans om bij SBS aan de slag te gaan."