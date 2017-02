The Cranberries spelen akoestisch in Carré

AMSTERDAM - De Ierse band The Cranberries geeft woensdag 10 mei een akoestisch concert in theater Carré in Amsterdam. Een strijkkwartet zal de Ierse muzikanten begeleiden tijdens het spelen van hun grootste hits. Concertorganisator Mojo begint vrijdag met de kaartverkoop.

Door ANP - 6-2-2017, 11:56 (Update 6-2-2017, 12:16)

The Cranberries maakten in de jaren negentig furore met hits als Linger, Zombie en Dreams. De band, bestaande uit zangeres Dolores O'Riordan, gitarist Noel Hogan, bassist Mike Hogan en drummer Fergal Lawler, verkocht wereldwijd meer dan 40 miljoen albums. Tegenwoordig heeft de band meer dan twee miljoen streams per maand op Spotify.

"We hebben de afgelopen maanden gewerkt met het Irish Chamber Orchestra aan de akoestische versies van onze nummers. Hoewel we eerder unplugged hebben gespeeld, belooft deze tournee erg speciaal te worden'', zegt Noel Hogan.