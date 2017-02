Nichtje Britney Spears vecht voor leven

KENTWOOD - Het achtjarige nichtje van Britney Spears vecht na een ongeluk voor haar leven. Maddie, de dochter van Britneys zusje Jamie Lynn, raakte zondag zwaargewond bij een ongeluk met een quad. Dat vertelden ingewijden aan TMZ.

De quad sloeg over de kop, Maddie belandde volgens de bronnen onder water. Het kind zou enkele minuten bewusteloos in het water hebben gelegen.

“Het enige wat ik kan zeggen is: bid voor onze meid Maddie”, zei Jamie Spears, de vader van Britney en Jamie Lynn, tegen Entertainment Tonight.

Een woordvoerder van Britney liet weten dat de berichten over het ongeluk niet juist zijn. Wat wel of niet gebeurd is, laat de woordvoerder in het midden. “De familie Spears vraagt iedereen hun privacy te respecteren en stelt de steunbetuigingen en gebeden op prijs.”