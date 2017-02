Paay naar politie vanwege pikante beelden

AMSTERDAM - Patricia Paay is maandag naar de politie gestapt nadat seksueel getinte foto’s en video’s van haar waren opgedoken. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant heeft Patricia, die geen toestemming heeft gegeven de beelden te verspreiden, aangifte gedaan.

Door ANP - 6-2-2017, 17:42 (Update 6-2-2017, 17:42)

Patricia zegt dat ze vanwege een zakelijk conflict wordt gechanteerd met de beelden. De 67-jarige diva is diep geschokt. “Het is zeer strafbaar wat hier gebeurt en daarom heb ik in overleg met mijn advocaat besloten officieel aangifte te doen.”

Patricia vertelde De Telegraaf dat ze weet wie waarschijnlijk achter het verspreiden van de beelden zit. “Er is iemand die me al tijden zwart probeert te maken en me probeert te chanteren.” Wie dat is, deelt de diva alleen met de politie.