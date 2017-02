Gouden Film geen verrassing voor broers Haars

AMSTERDAM - Tim en Steffen Haars werden maandag naar de studio van RTL Boulevard gelokt om ze te verrassen met een Gouden Film, maar echt een verrassing was die onderscheiding niet voor de broers. Dat hun film Ron Goosen, Low Budget Stuntman meer dan 100.000 bezoekers had getrokken, wisten ze al.

Door ANP - 6-2-2017, 19:39 (Update 6-2-2017, 19:39)

“Er is een app, dan zie je hoeveel bezoekers je hebt”, legde Steffen, die de film schreef en regisseerde met Flip van der Kuil, uit in RTL Boulevard. “Vanochtend stond hij op 106.000, dus we hebben elkaar gebeld. Het was een mooi moment vanochtend, maar nu ook.”

Hoewel de Gouden Film geen verrassing was, zijn de broers blij. “Het is tof dat zoveel mensen het omarmen en willen zien”, zei Tim, die de hoofdrol vertolkt. “Ik ben gewoon trots. Gruwelijk.”