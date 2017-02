Vervolg op zombiefilm World War Z uitgesteld

ANP Vervolg op zombiefilm World War Z uitgesteld

LOS ANGELES - Filmmaatschappij Paramount heeft de film World War Z 2 van het productieschema gehaald. De film verschijnt waarschijnlijk pas in 2018 of 2019 op het witte doek. Het vervolg op de gelijknamige zombiefilm met Brad Pitt in de hoofdrol stond gepland om in juni dit jaar in de bioscopen te draaien.

Door ANP - 7-2-2017, 4:02 (Update 7-2-2017, 4:02)

Volgens The Hollywood Reporter kampt de film met productionele problemen sinds regisseur J.A. Bayona in 2016 de handdoek in de ring gooide. Paramount ging op zoek naar een nieuwe regisseur voor de film maar tot op heden is er nog geen vervanger gevonden.

Geruchten in Hollywood beweren dat de 54-jarige Amerikaan David Fincher gevraagd is om op de regisseursstoel te gaan zitten. Fincher werkte eerder met Pitt aan de films Seven, Fight Club en The Curious Case of Benjamin Button.

Zombiefilm World War Z kwam in 2013 uit en bleek onverwacht een groot succes, de film leverde Paramount 540 miljoen dollar (504 miljoen euro) op wereldwijd.