ANP Katy Perry treedt op tijdens Grammy Awards

LOS ANGELES - Katy Perry voegt zich bij de groeiende line-up met topartiesten die gaan optreden tijdens de Grammy Awards. Naast Perry zullen ook Chance The Rapper, Adele, Bruno Mars, The Weeknd en John Legend optreden.

Door ANP - 7-2-2017, 4:45 (Update 7-2-2017, 4:45)

Volgens Billboard zingt de 32-jarige Roar-zangeres waarschijnlijk haar nieuwe single Chained to the Rythm, die vrijdag uitkomt. Ook Beyoncé, die negen Grammy-nominaties op haar naam heeft staan en op 1 februari aankondigde in verwachting te zijn van een tweeling, zal een show geven.

De presentatie van de Grammy Awards is in handen van de populaire Carpool Karaoke-presentator James Corden en de show met de prijsuitreiking wordt op 12 februari gehouden in Los Angeles.