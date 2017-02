Guzman loopt weg, publiek krijgt geld terug

ANP Guzman loopt weg, publiek krijgt geld terug

DRUTEN - Veertig minuten duurde een try-out van de nieuwe voorstelling van Javier Guzman zaterdag in het Agoratheater in Druten. Toen de cabaretier plotseling het toneel verliet, dachten de bezoekers eerst nog aan een grap. Maar Guzman bleef weg, zonder uitleg.

Door ANP - 7-2-2017, 7:13 (Update 7-2-2017, 7:13)

Een try-out van Guzman gaat wel eens vaker de mist in, zegt zijn manager Dries Floris in het AD. Hij erkent dat Javier beter terug had kunnen komen om op het podium zijn excuses te maken. Het teleurgestelde publiek krijgt wel zijn geld terug.