O-Dog maakt titelsong Tuintje in mijn Hart

ANP O-Dog maakt titelsong Tuintje in mijn Hart

UTRECHT - Rapper O-Dog heeft de titelsong gemaakt voor de nieuwe romantische komedie Tuintje in mijn hart. O-Dog heeft het lied Je bent nooit alleen opgenomen met de cast van de film, zo maakte distributeur Dutch FilmWorks dinsdag bekend.

Door ANP - 7-2-2017, 8:01 (Update 7-2-2017, 8:01)

Het idee om met de acteurs een titelsong te maken ontstond tijdens de opnames. De cast wilde graag het gevoel van verbroedering en de positieve energie van de set overbrengen aan het publiek. O-Dog, die ook in de film te zien is, schreef daarop het nummer. Onder meer actrice Jahlisa Raymann, Benjamin Herman en het ZO! Gospel Choir zijn in het lied te horen.

Tuintje in mijn hart gaat over Axel (Leo Alkemade), een Surinamer die al twintig jaar in Nederland woont. Als zijn vrijgevochten moeder Gladys (Beppie Melissen) de familie in Suriname bij elkaar roept, is Axel gedwongen terug te keren naar zijn eigen land. Dit leidt tot veel spanningen en problemen in de toch al zo gebrouilleerde familie.

De film is vanaf 2 maart in de Nederlandse bioscopen te zien.