Halina Reijn trots op toneelring

AMSTERDAM - Halina Reijn is trots dat ze de nieuwe drager is van de prestigieuze Theo Mann-Bouwmeesterring. Ze werd er vorige week zaterdag volledig door verrast, schrijft de actrice dinsdag in haar column in het AD.

Door ANP - 7-2-2017, 8:21 (Update 7-2-2017, 8:21)

"Als de titel van de solo La Voix Humaine valt, weet ik dat ze het over mij heeft. Meteen schiet ik vol, wat me verrast want ik vind mezelf altijd nogal nuchter als het om prijzen gaat", aldus Halina, die de ring uit handen van Ariana Schluter kreeg. "Maar de blozende wangen van Ariane en de meisjesachtige, pure manier waarop ze liefdevol, maar ook eerlijk het woord tot me richt, ontroert me."

Het deed Halina vooral zo veel omdat het volgens de actrice niet om haar ging maar 'om een hele geschiedenis'. "Het gaat om de handen van al die toneelspeelsters die elkaar dit juweel hebben geschonken, van generatie op generatie. Het gaat vooral om alle vrouwen die hun leven aan het theater wijden, die dag, in dag uit het podium beklimmen in een poging om de mensen te vermaken, te raken en te ontregelen."

"Ik ben er erg blij mee en trots op, en hoop dat het veel getalenteerde jonge meisjes zal inspireren hetzelfde te doen, want ik ben zeker niet van plan de ring mee te nemen in mijn graf", besluit Halina.