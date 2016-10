'Wij zijn de Walen dankbaar over CETA'

ANP 'Wij zijn de Walen dankbaar over CETA'

AMSTERDAM - De bundeling van organisaties die zaterdag een demonstratie houden in Amsterdam voor eerlijke handel, zegt vrijdagavond blij te zijn met het verzet van de Walen tegen het handelsverdrag CETA. ,,De Walen hebben een goed inhoudelijk debat gevoerd en hebben besloten dat de deal nog niet goed genoeg is'', zegt campagneleider Jurjen van den Bergh.

Door ANP - 21-10-2016, 20:37 (Update 21-10-2016, 20:37)

De Canadese minister van Handel Chrysta Freeland heeft vrijdagmiddag in België na urenlang onderhandelen met de Waalse regering over het vrijhandelsverdrag van de EU en Canada (CETA) haar koffers gepakt. Door het aanhoudende verzet van de Walen en de gestaakte gesprekken lijkt ondertekening van het verdrag op 27 oktober in Brussel niet meer haalbaar.