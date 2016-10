Asscher gaat voor trots en sociaal Nederland

ANP Asscher gaat voor trots en sociaal Nederland

ROTTERDAM - Lodewijk Asscher maakt zich zorgen over de toekomst van Nederland. Met zeven nieuwe spelregels wil hij hier verandering in brengen als hij leider van de PvdA wordt. Hij wil er een trots en sociaal Nederland van maken. ,,Ik wil een sterke overheid die krachtige burgers de ruimte geeft'', zegt Asscher donderdag in een ingezonden stuk in het AD.

Door ANP - 27-10-2016, 7:04 (Update 27-10-2016, 7:04)

De zeven punten in het plan van Asscher zijn: eerlijke belastingen, een ander Europa, goed werk, kwaliteit van het bestaan, solidair in een onveilige wereld, toekomst voor ieder kind en de open samenleving.

De vicepremier zegt dat de VVD zijn ware gezicht laat zien nu de verkiezingen in aantocht zijn. De partij predikt volgens Asscher hyperflexibiliteit. ,,De gewone werknemer mag het in zijn eentje uitzoeken. Ik zie dat als verraad van de middenklasse. Ik sta voor een positief alternatief, een scherpe progressieve koers met andere eerlijke spelregels'', aldus Asscher.