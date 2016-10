VVD-CDA: geen studentenstop technische studie

ANP VVD-CDA: geen studentenstop technische studie

DEN HAAG - De VVD en het CDA willen geen studentenstop voor een twaalftal studies aan technische universiteiten. Ze willen dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) hier een oplossing voor zoekt.

Door ANP - 27-10-2016, 8:20 (Update 27-10-2016, 8:20)

Een woordvoerder van de VVD bevestigt berichtgeving hierover in het FD. ,,Er is ons alles aan gelegen om dit te voorkomen."

Pieter Duisenberg (VVD) en Michel Rog (CDA) willen verder dat de minister onderzoek gaat doen naar de verdeling van de gelden tussen universiteiten. Zij dienen hiervoor volgende week een motie in.

Bussemaker verklaarde eerder deze maand dat ze met de universiteiten wil praten om te kijken wat het probleem is met de middelen die ze krijgen. Volgens haar is het grootste probleem dat er heel veel studenten worden opgeleid, maar dat 40 procent van de technisch opgeleiden uiteindelijk niet in de techniek gaat werken.