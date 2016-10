’No Surrender-baas wil Tweede Kamer in’

DEN HAAG - De voorman van de omstreden motorclub No Surrender, Henk Kuipers, zegt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een zetel te willen behalen met zijn eigen partij Rechtdoor.

Kuipers beweert gesteund te worden door meerdere ex-politici, ondernemers en zelfs een ex-officier van justitie. Hij zegt ,,het politieke gekonkel" meer dan zat te zijn, schrijft De Telegraaf.

De bikersclub No Surrender was ooit de club van onder meer Willem Holleeder. Dat Kuipers de scepter zwaait over deze motorclub mag volgens hem een toetreding tot de Haagse elite niet in de weg staan. ,,No Surrender is voor mij een hobby. Iedere politicus heeft een hobby", zegt Kuipers.

Van een publiciteitsstunt zou geen sprake zijn.