ANP Asscher: inzet John de Wolf niet aanbesteden

DEN HAAG - De inzet van oud-profvoetballer John de Wolf als ambassadeur voor werkzoekende vijftigplussers valt waarschijnlijk wat duurder uit dan de begrote 50.000 euro. Het ministerie van Sociale Zaken had de klus daardoor eigenlijk moeten aanbesteden, maar wil De Wolf niet kwijt en ziet de overschrijding door de vingers.

Door ANP - 31-10-2016, 17:40 (Update 31-10-2016, 17:40)

De 53-jarige De Wolf maakte bij zijn introductie eerder deze maand zo'n goede indruk op pers en politiek dat de Tweede Kamer meteen vroeg hem vaker in te zetten. Minister Lodewijk Asscher voelt daar wel voor en wil de voormalige voorstopper van Feyenoord op tournee sturen door het land, schrijft hij aan de Kamer. De extra kosten neemt Asscher op de koop toe. De Kamer had hem immers gevraagd niet te zuinig te zijn met het inzetten van De Wolf, brengt hij in herinnering.

Asscher stelde De Wolf aan als boegbeeld van de werkzoekende vijftigplusser omdat hij daadkracht en werklust zou belichamen. Hij moet helpen de vooroordelen over deze groep, die bovenmatig vaak zonder baan zit, weg te nemen.