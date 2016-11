Rutte vertrouwt op EU-voorzitter Malta

VALETTA - Premier Mark Rutte vertrouwt erop dat Malta eerder gemaakte afspraken gaat uitvoeren als het op 1 januari het EU-voorzitterschap van Slowakije overneemt. Rutte zei dat vrijdag op Malta, waar de premiers van de drie landen de agenda voor de komende tijd bespraken.

Door ANP - 4-11-2016, 14:46 (Update 4-11-2016, 14:46)

Voorafgaand aan het voorzitterschap dat Nederland afgelopen januari voor zes maanden op zich nam, spraken de drie landen af dat de EU zich moet concentreren op groei, banen, concurrentiekracht en veiligheid. ,,Er is betekenisvolle voortgang geboekt, maar er is nog veel te doen’’, zei Rutte. ,,De economische groei is nog altijd te laag en de werkloosheid nog te hoog. Ik ben ervan overtuigd dat we meer doelen kunnen bereiken.’’

Rutte wil dat de landen elkaar volgend jaar juni zo nodig de maat nemen als er vertraging is opgetreden.