ANP Jarig Leefbaar: Parallel met Trump duidelijk

ROTTERDAM - De verrassende overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen vertoont gelijkenis met de opkomst van Leefbaar Rotterdam vijftien jaar geleden.

Door ANP - 9-11-2016, 18:30 (Update 9-11-2016, 18:30)

Dat constateerden politiek leider Joost Eerdmans en oprichter Ronald Sörensen woensdagmiddag tijdens de viering van het derde lustrum van de partij, die op 9 november 2001 werd opgericht uit onvrede met het politieke beleid in de Maasstad. Het was destijds Pim Fortuyn ,,die een mokerslag uitdeelde aan de gevestigde orde, net zoals Trump nu doet'', zei Eerdmans. ,,Ook toen was sprake van dezelfde minachting en onderschatting van de kiezers. Dat zagen we in de campagne ook in de VS.''

Sörensen ziet eveneens parallellen met Trump als outsider. Net als nu in de Verenigde Staten laten kiezers ,,zich niet meer door politici beduvelen''. Door zijn achterban eerlijk te benaderen (,,Hard met een hart'') heeft het jarige Leefbaar volgens hem een trouwe aanhang vergaard.