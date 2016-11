Kamer: ook onafhankelijk advies voor patiënt

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat patiënten bij een bezoek aan een arts voortaan onafhankelijk advies kunnen krijgen. Dat is nodig omdat een op de drie patiënten moeite heeft te begrijpen wat de dokter zegt, stellen Lea Bouwmeester (PvdA) en Hanke Bruins Slot (CDA), die dinsdag een meerderheid van de Kamer aan hun zijde vonden.

Door ANP - 15-11-2016, 17:14 (Update 15-11-2016, 17:14)

Het kabinet moet met de patiëntenorganisaties overleggen hoe de onafhankelijke bijstand voor patiënten kan worden geregeld, vindt de Kamer. De patiënt moet in het vervolg kunnen rekenen op hulp bij de voorbereiding van een consult en op uitleg van wat er in de spreekkamer is verteld. Ook moet hij assistentie kunnen krijgen bij het organiseren van de zorg die uit het consult voortvloeit.

Bouwmeester en Bruins Slot nemen de Wmo als voorbeeld. Mensen die thuiszorg krijgen of recht hebben op voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen al een beroep doen op onafhankelijke ondersteuning.