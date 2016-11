Ploumen helpt arme boer met satelliet

MARRAKESH - Boeren in arme landen krijgen het door klimaatverandering steeds moeilijker. Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) trekt daarom 20 miljoen euro extra uit om ze te helpen met satelliettechnologie. Dat maakte ze dinsdag bekend op de klimaattop in Marrakesh.

Door ANP - 15-11-2016, 19:59 (Update 15-11-2016, 19:59)

Het geld is bestemd voor een programma waarin banken, verzekeringsmaatschappijen, telecombedrijven, zaadleveranciers, hulporganisaties en satellietinformatie-bedrijven samenwerken. Zij zorgen er bijvoorbeeld in Mali voor dat 75.000 nomadische veeboeren via hun mobiele telefoon gegevens gaan krijgen waar zij hun dieren het beste kunnen laten drinken en hun producten kunnen verkopen.

,,In veel ontwikkelingslanden neemt de komende jaren de behoefte aan goed en voedzaam voedsel toe, terwijl het voor veel kleine boeren steeds moeilijker wordt voldoende te produceren. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met droogte, stijgende temperaturen of wateroverlast", aldus Ploumen. Met behulp van satellietdata kunnen ze volgens haar meer, beter en goedkoper gaan produceren.