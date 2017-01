Geenpeil presenteert 'kandidaat-stemkastjes' [video]

DEN HAAG - Kopman van GeenPeil Jan Dijkgraaf wordt de komende maanden vergezeld door juriste Beryl Dreijer en Ahmed Aarad. Zij worden de nummers twee en drie op de kandidatenlijst van GeenPeil.

Door ANP - 5-1-2017, 15:43 (Update 5-1-2017, 16:59)

De twee werden donderdag in een livestream voorgesteld en ondervraagd door Theodor Holman, journalist bij Het Parool. GeenPeil wil, als het een of meerdere zetels wint, anders in de Kamer opereren dan andere partijen.

De leden van de partij zouden bij elke stemming online uitmaken hoe hun Kamerleden moeten stemmen.

Dreijer is behalve advocaat raadslid in de gemeente Velsen. Ze spande in de aanloop naar het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne namens GeenPeil een zaak aan tegen de gemeente Oldenzaal, omdat daar het aantal stembureaus was verminderd.

Aarad kwam halverwege de jaren tachtig uit Marokko naar Nederland. Op jonge leeftijd liep hij een ruggenmergontsteking op, waardoor hij tegenwoordig sterk afhankelijk is van een rolstoel, zo vertelde hij aan Holman.

Aarad werkte eerder onder meer in de IT-sector en hij was ook actief op GeenStijl, waar ook een aantal keer stukken van hem werden gepubliceerd.

Wie er voor de rest in de top tien staan, houdt GeenPeil voorlopig nog even geheim. Partijvoorzitter Bart Nijman schreef donderdag op GeenStijl dat de overige kandidate over een dag of tien worden bekendgemaakt.